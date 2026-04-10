Regione-Comune, siglato l’accordo per piazza Comando a La Maddalena

Siglata la convenzione per il rilancio di piazza Comando a la Maddalena

Dalla Regione arriveranno 2,5 milioni per il rilancio di piazza Comando, siglato l’accordo col Comune di La Maddalena.

La valorizzazione del centro storico compie un passo decisivo grazie all’ufficializzazione della convenzione sottoscritta. L’accordo, siglato con l’assessore regionale Franco Cuccureddu, garantisce l’erogazione di un finanziamento pari a 2,5 milioni di euro destinato interamente al restauro di piazza Comando (piazza Umberto I). Questo risultato rappresenta il coronamento di un impegno durato mesi, durante i quali è stata definita la progettazione tecnica e il rendering che restituirà alla piazza il suo volto storico.

Il sindaco Lai

“Questo intervento dà continuità al percorso di riqualificazione del nostro centro storico in chiave turistico-culturale, iniziato con piazza 23 Febbraio – commenta il sindaco Fabio Lai – e che oggi, grazie a un lavoro costante e condiviso, prosegue con ancora maggiore forza”.

Il percorso che ha portato all’ottenimento dei fondi parte da una scelta strategica compiuta nel 2021, quando l’amministrazione comunale decise di inserire La Maddalena nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Tale adesione, avvenuta con il supporto dell’attuale assessore Cuccureddu, si è rivelata fondamentale per accedere alle linee di finanziamento che oggi premiano il territorio. La preparazione dell’istanza ha richiesto uno sforzo collettivo notevole, culminato in una sessione di lavoro straordinaria lo scorso 14 dicembre, quando l’intero gruppo di lavoro ha operato fino alla scadenza dei termini per l’invio della documentazione.

L’operazione ha visto il coinvolgimento non solo dei rappresentanti istituzionali, ma anche di numerosi collaboratori esterni che hanno offerto il proprio contributo professionale con dedizione. In merito al raggiungimento di questo obiettivo.

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