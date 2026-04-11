Un milione di rifornimenti alla Conad di Olbia: “È un premio per noi”

L’imprenditore Franco Fois parla della festa alla Conad di Olbia

All’indomani del raggiungimento del milionesimo rifornimento al distributore Conad di Sa Marinedda, parla il responsabile di Olbia. Ieri c’è stata la premiazione del cliente olbiese Michael Milo, Franco Fois spiega un risultato che va oltre il valore simbolico.

“La fiducia delle persone”

“Il milionesimo rifornimento racconta soprattutto la fiducia delle persone”, spiega. “In poco più di due anni siamo riusciti a costruire una relazione quotidiana con migliaia di clienti che ci scelgono con continuità. Non è solo un dato numerico, ma un milione di volte in cui qualcuno ha deciso di fermarsi qui”. Un rapporto costruito, secondo la gestione, su convenienza e trasparenza. A differenza di molti operatori del settore, infatti, il distributore comunica regolarmente sui propri canali social ogni variazione di prezzo, sia in aumento che in diminuzione. Un approccio che avrebbe contribuito a cambiare le abitudini dei cittadini, rendendo il rifornimento una scelta più consapevole.

“Quando si introduce un’offerta stabile e competitiva – sottolinea Fois – cambia anche il modo in cui le persone si approcciano al carburante. E allo stesso tempo cresce la concorrenza, con effetti concreti sui prezzi medi del territorio”. Il traguardo raggiunto si inserisce in un progetto più ampio: quello di Sa Marinedda come polo integrato attivo 24 ore su 24. Non solo carburante, dunque, ma anche servizi, ristorazione e spesa in un unico punto di riferimento per la città.

“L’obiettivo è continuare a migliorare qualità e servizi – aggiunge – e guardiamo con interesse alla possibilità di replicare questo modello anche in altri territori, adattandolo alle diverse esigenze locali”. La giornata di ieri, culminata con la premiazione del milionesimo rifornimento e la consegna di 1.000 euro in buoni carburante, è stata anche un momento di festa condiviso con clienti e cittadini, a conferma del legame costruito nel tempo.

Sul contesto generale, segnato dalla volatilità dei prezzi legata anche alle tensioni internazionali, Fois evidenzia come non si siano registrati cali nei volumi: “La presenza alle pompe è rimasta costante, anzi in crescita. Questo dimostra che un’offerta chiara e competitiva viene riconosciuta e premiata”. Un risultato che, per il distributore, rappresenta non un punto di arrivo ma una base da cui ripartire, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il rapporto con il territorio.

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