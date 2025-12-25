Dalla storica calzoleria ai segreti del pozzo, Olbia dice addio a Stefano Loriga

Addio a Stefano Loriga.

Olbia in lutto per la scomparsa di Stefano Loriga. Se ne è andato a 81 anni lo storico commerciante olbiese, molto conosciuto e voluto bene in città. Il signor Stefano aveva un negozio di calzature nel centro storico, nel quartiere San Simplicio, punto di riferimento per molte generazioni di olbiesi.

Calzature Loriga era uno dei negozi di scarpe più storici e più antichi in città, nato come calzoleria alla fine degli anni Venti del Novecento, quando il quartiere San Simplicio si trovava in periferia con la storica basilica che svettava in mezzo a campi e casette sparse. Qui sorgeva la storica bottega di famiglia, una delle poche all’epoca. Un’attività che rimase aperta fino a pochi anni fa, restando l’unico storico negozio della zona in un quartiere che ha attraversato un lento declino.

Il negozio di scarpe dei Loriga, gestito dal signor Stefano da tanti anni nascondeva anche un antico segreto: nel suo cortile il vecchio pozzo che si nota nelle foto ottocentesche in bianco e nero della Basilica di San Simplicio, dove le donne di una volta lavavano i panni. La Nuova Sardegna aveva dedicato un’intervista proprio per i segreti dell’antico pozzo ospitato nel cortile del suo negozio. Il commerciante aveva raccontato che utilizzava ancora il pozzo e aveva rievocato un episodio di anni fa quando, durante alcuni lavori, fu rinvenuto uno scheletro. Oggi a Natale la famiglia piange la scomparsa del signor Loriga.

Lascia tre figlie e scompare a pochi giorni da Natale. Domani, 26 dicembre, sarebbe stato il suo onomastico. I funerali del signor Loriga si terrà domani, 26 dicembre, alle ore 16, nella Basilica di San Simplicio, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II.

