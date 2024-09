Lavori sulla tratta Chilivani-Golfo Aranci, pullman fino a Olbia

Il fine è nobile, l’ammodernamento della linea, ma fino a gennaio non ci saranno treni per Olbia: solo pullman da Chilivani. La novità per i passeggeri arriva con due comunicati stampa di Rfi e Trenitalia.

Le variazioni per i passeggeri

Trenitalia annuncia le modifiche sulla circolazione che riguardano la linea Cagliari-Chilivani-Golfo aranci, che saranno in vigore da lunedì 30 settembre al 31 gennaio 2025. “Attivo servizio bus nella tratta interrotta e modifiche di orario per i treni tra Ozieri Ch. – Cagliari e Ozieri Ch. – Porto Torres. Per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Ozieri Chilivani e Golfo Aranci. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia ha previsto corse bus fra Ozieri Chilivani, Olbia Terranova e Golfo Aranci”.

“I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione anche nella linea Cagliari-Oristano-Macomer-Ozieri Chilivani-Sassari-Porto Torres Marittima dove i treni subiscono modifiche di orario e acquisiscono una nuova numerazione”.

L’intervento di Rti

Nel comunicati di Rti si parla di “interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale” sulla rete ferroviaria della Sardegna. “Le attività sono propedeutiche alla realizzazione della tecnologia Ertms (European rail traffic management system) – spiegano -. Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema Ertms, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’Ertms permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Parallelamente si svolgeranno attività di manutenzione straordinaria a ponti, sottovia, binari, deviatoi, marciapiedi, pensiline e interventi di upgrade infrastrutturale propedeutici alla velocizzazione della linea ferroviaria”.

“Il valore complessivo degli investimenti ammonta a circa 49 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr, 40 milioni per l’installazione del sistema Ermts su complessivi 96 km della linea Chilivani – Golfo Aranci e 9 milioni per gli interventi di manutenzione straordinaria. I lavori proseguiranno nella tratta Olbia-Golfo Aranci dove la circolazione ferroviaria resterà interrotta fino al 31 maggio 2025“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui