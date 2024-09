Poltu Quadu cresce ancora: nuovi parchi e strade

L’approvazione della variante al piano di risanamento di Poltu Quadu.

Il progetto per riqualificare il quartiere di Poltu Quadu è tornato in Consiglio comunale a Olbia. Questo pomeriggio, 26 settembre, è stato portato l’ordine del giorno dedicato all’approvazione della variante del piano di risanamento di Poltu Quadu, che approdò in Consiglio comunale nel 2018.

L’area, come ha fatto sapere l’assessore all’Urbanistica, Bastianino Monni, è coinvolta in diversi progetti già cantierizzati, che riguardano l’Iti, il progetto boschi e la riqualificazione del teatro Michelucci. “E’ importante per noi portare a compimento oltre agli interventi importanti di riqualificazione urbana e sociale del quartiere – ha detto Monni – ma anche portare delle modifiche per quanto riguarda la cessione di aree, in maniera tale che la realtà edificatoria del piano di risanamento possa essere completata con la viabilità, depolverizzata con tutti i servizi di pari passo con la riqualificazione che stiamo portando avanti”.

