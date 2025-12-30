Caos sanità: per le feste stop alle urgenze al Pronto soccorso di Tempio

Anche per Capodanno il Pronto soccorso di Tempio non potrà occuparsi di urgenze

Non c’è il personale per coprire i turni, anche per Capodanno al Pronto soccorso di Tempio non si potranno gestire le urgenze. La sanità in Sardegna è in grave crisi, con situazioni al limite in Gallura. Per i concertoni di San Silvestro decine di migliaia di persone scenderanno in piazza a Olbia, Arzachena e La Maddalena. Decine di migliaia le feste e le auto che circoleranno per tutte le strade della Gallura, ma tutto deve andare liscio perché il giorno di Capodanno la Gallura territorio non potrebbe fronteggiare emergenze.

“La Asl Gallura comunica che, a causa dell’impossibilità a garantire la copertura del turno, il Pronto Soccorso di Tempio Pausania potrà gestire solo i codici minori durante l’orario diurno del giorno 1 gennaio 2026. Per i casi più urgenti l’utenza è invitata a fare riferimento alle altre strutture ospedaliere del territorio”. Analoga comunicazione per il Paolo Dettori era arrivata dalla Asl Gallura per Natale, con 24 e 25 riservati solo ai codici bianchi e l’invito a cercare altro assistenza in caso di problemi più gravi. L’anno che verrà parte malissimo per la sanità in Gallura, in piena linea coi problemi che hanno caratterizzato il 2025.

