Dopo anni di attesa Tempio Pausania approva il Puc

L’approvazione del Puc a Tempio Pausania.

Dopo un lungo iter durato diversi anni, il Consiglio comunale di Tempio Pausania ha dato il via libera al Piano Urbanistico Comunale (Puc), recependo le indicazioni della Regione Sardegna in materia di coerenza urbanistica. L’approvazione, ottenuta con i soli voti della maggioranza, segna il termine di un percorso avviato già nel 2020 con l’adozione del Puc in conformità al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) e al Piano di Assetto Idrogeologico (Pai).

Nel corso degli anni il documento ha subito diverse fasi di revisione. Dopo l’adozione iniziale, il Comune ha attivato la copianificazione e, nel 2022, ha esaminato le osservazioni presentate dai privati, formulando le proprie controdeduzioni. L’approvazione definitiva del Puc era stata inizialmente deliberata nell’ottobre 2023, ma la Regione aveva successivamente indicato osservazioni, prescrizioni e modifiche da integrare, recepite attraverso aggiornamenti trasmessi all’ente regionale nel gennaio 2024.

Con il voto di ieri, il Puc completa la fase comunale del procedimento, restando ora in attesa del giudizio finale della Regione sulla coerenza con Ppr e Pai. Una volta ottenuto il via libera e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Buras), Tempio disporrà del suo primo piano urbanistico ufficiale.

L’adozione del Puc rappresenta un traguardo di rilievo, considerata la centralità del tema nei programmi elettorali delle diverse amministrazioni che si sono succedute. L’attuale Giunta sottolinea come il completamento del percorso risponda pienamente agli obiettivi del proprio mandato, frutto di un lavoro congiunto tra la componente politica e quella tecnica, impegnate costantemente nei tavoli di copianificazione e nelle numerose riunioni regionali, nel tentativo di conciliare le esigenze dei cittadini con le prospettive di sviluppo del territorio.

