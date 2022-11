Come vendere di più con il tuo e-commerce? I segreti

Hai un e-commerce? Allora, sicuramente, almeno una volta nella vita ti sarai domandato cosa devi fare per poter vendere di più.



Insomma, l’e-commerce da un lato sta facendo dei passi da gigante ma, dall’altra parte, la concorrenza si sta facendo sentire parecchio.



Di conseguenza, se vuoi incrementare le vendite del tuo negozio online dovrai mettere in pratica una serie di azioni al fine di attirare i clienti proprio sul tuo sito web.



La prima regola, che non rientra neanche nei segreti dei quali ti andremo a parlare è distinguerti. Dovrai far vedere che il tuo e-commerce ha una personalità e delle caratteristiche solo sue. Solo così i clienti rimarranno fedeli a te.



Quali sono gli altri segreti che possiamo sfruttare per vendere di più con l’e-commerce?

#1: sfrutta le giornate particolari (festive e non)

Il primo consiglio che vogliamo darti è quello di sfruttare quelle che sono le giornate particolari.



Come abbiamo specificato anche nel titolo, non facciamo riferimento alle festività o ai cofanetti offerti per Natale (se, ad esempio, hai un e-commerce di prodotti).



Infatti, ci saranno altre giornate degne di attenzione per coloro che sono in possesso di un e-commerce.



Alcuni esempi? Sicuramente il Black Friday, dove potrai proporre sconti imperdibili sui tuoi prodotti.

#2: utilizza la SEO per i tuoi prodotti

Per mettere in atto questo secondo consiglio, ti suggeriamo di avvalerti di un professionista, chiamato SEO Specialist.



Grazie alle sue abilità, questo potrà posizionare il tuo sito web tra i primi risultati di ricerca su Google e, in questo modo, aumenterai notevolmente le possibilità di intercettare nuovi clienti.



Come fa un SEO Specialist a raggiungere tali obiettivi?



Sicuramente alla base c’è molto studio. Ciò che farà riguarda la ricerca delle parole chiave ricercate dagli utenti in rete, attività di link building, utilizzo di un tipo di scrittura fluida ed avvincente.



Insomma: renderà il tuo negozio online attrattivo sia dal punto di vista dell’utente sia dal punto di vista di Google.

#3: ottimizza il tuo sito per ogni dispositivo

Negli ultimi anni, molti degli acquisti online sono stati eseguiti da smartphone.



Ebbene, questa ragione dovrebbe bastarti per decidere di ottimizzare la costruzione del tuo sito per renderlo fluido da ogni dispositivo.



Insomma, immagina di voler acquistare una maglietta dal tuo cellulare, ma che il sito sia lento oppure che non ti faccia visualizzare il carrello.



Sicuramente acquisteresti la maglietta da un altro negozio, o non la acquisteresti affatto.



Ecco: il cliente deve avere un’esperienza fluida nella navigazione del tuo sito.

#4: sfrutta la pubblicità online

Il quarto ed ultimo “segreto” è quello di sfruttare la pubblicità online per far decollare il tuo e-commerce.



In questo caso parliamo sia di campagne su Google, sia sui social media.



Attenzione: se non sei un esperto di digital marketing, ti consigliamo di affidarti ad un professionista del settore.



È vero che, inizialmente, si tratterà di un costo, ma dovrai intenderlo come investimento. Infatti, se il lavoro sarà svolto bene, i clienti arriveranno.



Ricorda: per avere un e-commerce è indispensabile avere una Partita IVA, ma hai la possibilità di accedere al regime agevolato forfettario se rispetti i requisiti.



Se hai intenzione di aprire un e-commerce e ti stai informando sull’apertura della Partita IVA, ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente fiscale, come il team di Fiscozen.



Con loro, riceverai una consulenza gratuita e senza impegno dove potrai chiarire ogni tuo dubbio sulla libera professione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui