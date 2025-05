Successo per i fuochi di San Simplicio sul lungomare

I fuochi d’artificio a Olbia.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio a Olbia ha aperto ufficialmente i festeggiamenti di San Simplicio, patrono della città, che si terranno domani, 15 maggio, anche se il calendario degli eventi quest’anno durerà fino al 18. Davanti al lungomare tantissimi spettatori hanno assistito a uno degli eventi più attesi nel programma della festa patronale olbiese, con uno spettacolo emozionante fatto di luci e colori.

LEGGI ANCHE: Festa di San Simplicio, stasera sul lungomare i fuochi d’artificio

L’appuntamento tra il molo Brin e piazza Crispi alle 21:30 di ieri sera, 13 maggio, ma lo spettacolo pirotecnico ha ritardato di una decina di minuti. Poi la magia dei fuochi d’artificio ha regalato alla città tantissime emozioni che come da tradizione avviene per celebrare la festa di San Simplicio, portando a Olbia le vibes di un Capodanno. Il tutto accompagnato da un caloroso applauso per ringraziare i pirotecnici per aver regalato alla città questo spettacolo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui