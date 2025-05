Un anno senza Gabriele, la sua scomparsa in un incidente a 17 anni

Olbia non dimentica Gabriele Pattitoni.

Aveva 17 anni Gabriele Pattitoni, il giovane di Olbia che un anno fa incontrò la morte in un tragico incidente stradale, il 10 maggio scorso. La città non ha dimenticato la giovane strappata via alla vita troppo presto.

Venerdì 16 maggio, alle ore 19, nella Basilica San Simplicio di Olbia e nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi ci saranno due messe in ricordo di Gabriele, un ragazzo molto conosciuto e voluto bene in città. Il suo funerale fu molto partecipato, con migliaia di persone e tantissimi giovani che diedero al 17enne l’ultimo saluto con palloncini bianchi, dimostrando il loro affetto verso quella giovane vita volata via tragicamente.

