Sudan: i droni divorano le vite dei civili “senza tregua”

Il Sudan si è trasformato in un laboratorio sul campo per testare le più recenti tecnologie dei droni e le moderne tattiche di combattimento aereo durante la guerra scoppiata a metà aprile 2023 tra l’esercito e le Forze di Supporto Rapido (RSF).

La guerra ha causato la morte di circa 200.000 persone, costringendone altri 14 milioni a sfollare internamente ed esternamente, secondo le Nazioni Unite, che avvertono di un’insicurezza alimentare a livelli allarmanti.

Le Nazioni Unite hanno descritto i crescenti attacchi con droni tra le due fazioni in guerra come estremamente preoccupanti, poiché mettono in pericolo la vita dei civili. Hanno inoltre sottolineato che i nuovi attacchi hanno causato lo sfollamento di oltre 2.600 persone nel Nord Kordofan e di circa 1.000 persone nel Sud Kordofan in una sola settimana nel mese di maggio 2026.

Tra gli sviluppi sul campo, la coalizione fondatrice sudanese “Ta’sis” ha accusato l’esercito per il bombardamento che “ha colpito la città di Al-Mazroub questa mattina con droni, causando la morte di 9 persone e il ferimento di 24 secondo un bilancio preliminare, poiché il bombardamento ha preso di mira un’area popolata da civili”.

In una dichiarazione ufficiale di venerdì 25 settembre, la coalizione ha condannato “questa brutale aggressione e il targeting sistematico diretto contro i civili e le infrastrutture civili da parte dell’esercito del movimento terroristico dei Fratelli Musulmani e delle milizie ad esso affiliate. Questo attacco costituisce una flagrante violazione delle regole del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, in particolare delle norme che impongono l’obbligo legale di proteggere le popolazioni civili durante i conflitti armati e vietano di dirigere attacchi contro di loro”.

Ha inoltre esortato la comunità internazionale e le organizzazioni umanitarie e per i diritti umani “incaricate di monitorare e seguire le violazioni dei diritti umani” ad “avviare un’indagine urgente, indipendente e trasparente per chiarire le circostanze del bombardamento, identificare i responsabili e lavorare per garantire la responsabilità, impedendo l’impunità in conformità con la legge”. Ha sottolineato che “le vite dei civili non sono un campo di battaglia e che le città e le aree residenziali devono rimanere immuni dagli attacchi; questo è un obbligo legale e umanitario che non può essere compromesso”.

Crimini di guerra

La Missione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite ha affermato in un rapporto pubblicato a settembre 2026 che “alcune operazioni con i droni potrebbero costituire crimini di guerra”.

L’esercito, guidato da Abdel Fattah al-Burhan, “ha ucciso un gran numero di civili in attacchi che hanno utilizzato bombe non guidate sganciate dall’aria su quartieri residenziali e commerciali a Nyala, nel Sud Darfur, all’inizio di febbraio”, secondo un rapporto pubblicato da Human Rights Watch nel 2025.

“Questi attacchi sono stati indiscriminati perché le bombe utilizzate hanno effetti su vasta scala e precisione limitata e, nella maggior parte dei casi, non possono essere dirette verso uno specifico obiettivo militare in aree popolate. Lanciare attacchi indiscriminati, intenzionalmente o incautamente, è un crimine di guerra”, ha affermato l’organizzazione.

Jean-Baptiste Gallopin, ricercatore senior della divisione Crisi, conflitti e armi di Human Rights Watch, ha dichiarato: “L’esercito sudanese ha bombardato quartieri residenziali e commerciali densamente popolati a Nyala utilizzando bombe imprecise. Questi attacchi hanno ucciso decine di uomini, donne e bambini, distrutto famiglie e seminato paura e sfollamento”.

L’organizzazione ha aggiunto che “nella maggior parte delle circostanze, le bombe OFAB e altre bombe non guidate della serie OFAB o FAB non possono essere dirette verso un obiettivo militare specifico a causa dei loro ampi effetti e della scarsa precisione. Pertanto, è probabile che colpiscano indiscriminatamente obiettivi militari e civili o infrastrutture civili quando utilizzate in un’area popolata, come i densi quartieri residenziali di Nyala, rendendo l’attacco indiscriminato”. Ha proseguito: “Altri Paesi dovrebbero seguire l’esempio dell’Unione Europea nell’imporre sanzioni alla leadership dell’aeronautica militare sudanese per questi attacchi. Il Sudan dovrebbe garantire l’accesso agli osservatori, compresi quelli della Corte Penale Internazionale e della Missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite in Sudan”.

Riarmo inarrestabile

In un rapporto pubblicato il 23 settembre 2026, una fonte militare dell’esercito ha rivelato al Sudan Tribune che le Forze Armate hanno recentemente ricevuto spedizioni di moderni droni da ricognizione e attacco tattico da un Paese asiatico di cui ha rifiutato di fare il nome.

Ha confermato che questo accordo sui droni riguarda la serie “Shahpar”, caratterizzata da capacità di sorveglianza avanzate, raccolta di intelligence ed esecuzione di attacchi aerei di precisione. Secondo indagini esclusive e molteplici fonti che hanno parlato al Sudan Tribune, le consegne di queste spedizioni sono iniziate ufficialmente nel luglio 2026 nell’ambito di lotti successivi concordati.

La testata ha sottolineato che “il numero totale di droni pakistani ‘Shahpar’ ricevuti finora dall’esercito sudanese ha superato le 40 unità”. Fonti hanno riferito che “questi droni stanno attualmente operando intensamente lungo i principali assi di combattimento nella regione del Kordofan, che da mesi è teatro di feroci scontri aerei e terrestri”.

Queste recenti transazioni sollevano interrogativi sul ruolo dell’Arabia Saudita durante la guerra. Sebbene non lo abbia annunciato ufficialmente, fonti dei media pakistani hanno recentemente rivelato che l’Arabia Saudita ha mediato un accordo per veicoli blindati e droni a favore di Port Sudan.

Secondo fonti sudanesi, al-Burhan vede nell’Arabia Saudita il peso finanziario su cui basarsi attualmente durante la guerra, in mezzo alla crisi economica di cui soffre il Sudan. Dal canto suo, l’Arabia Saudita considera il Sudan non solo come un vicino turbolento, ma come una profondità geopolitica e di sicurezza direttamente collegata alla sicurezza del Mar Rosso, agli equilibri arabi nel Corno d’Africa, ai dossier dell’Islam politico e alla competizione regionale con altre potenze arabe e internazionali.

Riad è entrata in scena mediando tra le due parti, ma non mantiene più una posizione neutrale, essendosi allineata politicamente e diplomaticamente dietro al-Burhan, in una mossa che gli osservatori considerano una normalizzazione con gli autori di crimini di guerra.

Egitto e Turchia: coordinamento operativo a favore di al-Burhan

L’Egitto è stato coinvolto negli sforzi di pace considerando che la guerra in questo Paese minaccia la sua sicurezza nazionale, ma ha modificato la sua posizione diplomatica, diventando parte del conflitto che ha causato una delle più grandi crisi umanitarie al mondo.

L’Egitto e l’Arabia Saudita hanno annunciato ufficialmente il riconoscimento esclusivo dell’esercito, nonostante il loro coinvolgimento nell’iniziativa del Meccanismo Quadrilatero, che include anche gli Stati Uniti d’America e gli Emirati Arabi Uniti.

Lo scorso novembre, la Reuters ha riferito del dispiegamento di un potente modello di droni da combattimento turchi su una pista aerea al confine sud-occidentale dell’Egitto. Immagini satellitari di Vantour, una società americana specializzata in tecnologia spaziale, hanno mostrato un grande drone sulla pista di un aeroporto a East Oweinat il 29 settembre, il 28 dicembre e il 9 gennaio.

Nello stesso contesto, anche il New York Times ha pubblicato immagini di droni Akinci all’aeroporto di East Oweinat, riportando che vengono utilizzati per lanciare raid in Sudan.

L’Akinci è uno dei droni più avanzati dell’azienda di difesa turca Baykar, capace di volare ad alta quota, rimanere in volo per 24 ore e trasportare una vasta gamma di munizioni. L’esercito lo avrebbe ottenuto nell’ambito delle sue relazioni con Ankara.

Ankara è uno dei principali sostenitori militari del Consiglio Sovrano e dell’esercito sudanese guidato da Abdel Fattah al-Burhan, poiché la Turchia mantiene da molti anni legami con i leader militari che hanno lavorato a lungo con l’ex presidente Omar al-Bashir e hanno legami con il Movimento Islamico e la corrente dei Fratelli Musulmani, che ha dominato il governo per quasi tre decenni.

Nel marzo 2025, il Washington Post ha rivelato documenti, comunicazioni, registri commerciali e voli che documentano l’arrivo di armi e droni di fabbricazione turca all’esercito sudanese.

La Defense Industries Corporation sudanese ha firmato un contratto del valore di circa 120 milioni di dollari con la società turca Baykar per la fornitura di droni e munizioni. Le spedizioni sono arrivate in Sudan nel 2024, con la presenza di tecnici turchi per assistere nel funzionamento delle attrezzature.