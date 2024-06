Gli eventi dell’estate in Gallura

Anche per l’estate 2024, la Gallura sarà teatro di numerosissimi eventi. I borghi galluresi, con Olbia protagonista, faranno da cornice alle proposte più disparate, tra cultura, cinema, musica e intrattenimento.

Gli appuntamenti di luglio

3 luglio. A Cannigione, alle 21:30, Alessandro Alciato intervista Massimo Ambrosini durante il talk show “Un calcio al diabete”

5 luglio. Peppe Servillo legge Marcovaldo di Italo Calvino a Luras, presso l’olivastro millenario

9 luglio. Ad Arzachena, presso il nuraghe Albuccio alle ore 21:30, Tra le mie onde, concerto e narrazione di Sergio Múñiz

11 luglio. Laura Morante, all’anfiteatro delle fonti di Rinaggiu di Tempio Pausania, omaggia Puccini con “Prime donne”

12 – 13 luglio. A Tempio Pausania si terrà la 19esima edizione del Tempio Faber Festival: nei luoghi di Faber tra musica, arte e cultura

13 luglio. Il comico Raul Cremona terrà uno spettacolo a Porto San Paolo in piazza Tavolara alle 22:00

16 – 21 luglio. Nella suggestiva cornice offerta da Tavolara, si terrà la 34esima edizione del Festival del cinema

16 luglio. Fabio Concato si esibisce a Porto Cervo presso la piazzetta centrale

21 luglio. Leo Gassman si esibisce con la sua band a Palau in piazza Due Palme dalle 22:00

25 luglio. Gigi d’Alessio in concerto a Golfo Aranci, presso piazza Cossiga alle ore 22:00

26 luglio. Sigfrido Ranucci presenta a Olbia il suo ultimo libro “La scelta”

29 luglio. Ad Arzachena, alle 21:30, Alessandro Alciato intervista Pierluigi Collina durante il talk show “Regole di vita”

31 luglio. Presso la piazzetta centrale di Porto Cervo si potrà assistere al concerto di Noemi. A Porto San Paolo, invece, si terrà lo spettacolo del comico Dado a piazza Tavolara

I grandi eventi di agosto

1 agosto. Laura Morante si esibisce a Olbia in “Notte di sfolgorante tenebra”

7 agosto. Il comico Giobbe Covatta si esibirà in uno spettacolo a Budoni

8 – 16 agosto. Tra Puntaldia, Tempio Pausania, Berchidda, Porto Rotondo, San Teodoro e altre località si svilupperà il Time in Jazz, il festival ideato da Paolo Fresu. Tra i numerosi appuntamenti, spicca quello dell’11 agosto in piazza Del Popolo a Berchidda: Vinicio Capossela si esibirà nel progetto Camera a sud 1994-2024 and others personal standars. L’evento conclusivo con Paolo Fresu si terrà a San Teodoro il 16 agosto.

11 agosto. Radio 105 city con The Kolors, Cioffi e Bernie ad Abbiadori, presso il campo da calcio

12 agosto. Il Venduti Tour dei Boomdabash approda a Budoni in piazza Giubileo

14 – 17 agosto. Presso l’Arena Olbia si terrà il Red Valley. Il 14 agosto ci saranno Ghali, Macklemore, Charlotte de Witte, Gigi D’Agostino, Drillionaire, Gemitaiz, Kid Yugi, Tony Effe, Axell, Digital Astro, Sadturs & Kid. Il 15 si esibiranno Gazzelle, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Ariete, Rose Villain, Teenage Dream e Il Pagante. Il 16 toccherà a Geolier, Sfera Ebbasta, Solomun, Anna, Shablo, Il Tre, Ludwig, Mecna e Tony Boy, mentre il 17 sarà il turno di Annalisa, Club Dogo, Coez e Frah Quintale, Irama, Salmo e Noyz, Diss Gacha, Sarah, Fast animals & Slow kids.

20 agosto. Ad Arzachena, in piazza Risorgimento, all’interno del Festival Risate Sonore, alle 21:30 si esibiranno Benito Urgu, Pino e gli anticorpi e Giuseppe Masia

24 agosto. Imperdibile a Budoni l’appuntamento con l’Holi Colors, il festival dei colori

26 agosto. Elettra Lamborghini animerà la festa patronale a Tempio Pausania

27 agosto. A Porto Cervo si terrà il concerto dei Nomadi

30 agosto. Ermal Meta si esibirà in concerto a Budoni in piazza Giubileo a partire dalle 21:30.

31 agosto. Sempre a Budoni, in piazza Giubileo, dopo Rossella Brescia, Ciccio e Baz con Tutti Pazzi per RDS, si esibirà Anna Tatangelo dalle 22:30

Le date di settembre

1 settembre. A Tanaunella, presso la pineta di Sant’Anna, si esibirà Ghemon all’interno del Festival di note, aria e vento A Piedi nudi

6 settembre. Alfa in concerto a Budoni

