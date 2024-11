In Costa Smeralda la supercar di James Bond.

Il fascino delle supercar di James Bond ritorna in Sardegna, con la nuova Aston Martin Vanquish che attraversa le curve mozzafiato della Costa Smeralda, evocando la leggendaria presenza del celebre agente segreto. In un percorso che parte da Palau e sfiora località iconiche come San Pantaleo e Porto Rotondo, questa supercar britannica sembra quasi celebrare l’iconico inseguimento girato nel 1976 per La spia che mi amava. Allora, Bond, interpretato da Roger Moore, sfrecciava tra scogliere e tornanti fino a trasformare la sua auto in un sottomarino nelle acque di Capriccioli. Oggi, lungo lo stesso tragitto, la Vanquish ripropone quello spirito di adrenalina e classe.

L’eleganza di questa nuova Aston Martin è immediatamente evidente: dal cofano sportivo con feritoie al tetto panoramico in vetro che inonda di luce l’abitacolo. Ma sotto l’estetica raffinata si cela una potenza da record, con il suo V12 da 5,2 litri che raggiunge i 345 km/h, rendendola la più potente nella storia del marchio.

Guidarla è come vivere una scena d’azione: i freni carboceramici e il sistema di sospensioni garantiscono controllo assoluto, anche in modalità Sport+. Proprio quest’anno, Aston Martin celebra 60 anni al fianco di 007, presentando la DB12 Goldfinger Edition, un’edizione esclusiva che rende omaggio all’agente segreto con dettagli placcati in oro e interni di lusso.

