Controlli a La Maddalena, patenti ritirate e auto sequestrate

I controlli dei carabinieri a La Maddalena.

Ieri a La Maddalena i carabinieri hanno intensificato la vigilanza sull’isola attraverso un’operazione straordinaria di controllo del territorio. La Sezione Radiomobile di Olbia, in collaborazione con i militari della stazione di La Maddalena, ha messo in campo una task force per sorvegliare le principali vie urbane, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di microcriminalità e verificare il rispetto delle norme della circolazione stradale. Questo servizio riflette un impegno significativo per contrastare fenomeni di devianza e garantire la sicurezza dei cittadini.

Durante l’operazione, i militari dell’Arma hanno identificato più di 60 persone e controllato 40 veicoli. Tra i risultati più rilevanti, il sequestro amministrativo di quattro veicoli privi di revisione e/o copertura assicurativa. Inoltre, sono state ritirate cinque patenti, un’azione mirata a sanzionare le condotte pericolose e scorrette alla guida. Le infrazioni rilevate hanno portato a sanzioni per un importo totale di oltre 11.000 euro, con una decurtazione complessiva di 35 punti dalle patenti coinvolte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui