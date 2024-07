Il lusso galleggia in Gallura: superyacht da 2,6 miliardi di dollari

I superyacht in Gallura, tra Olbia e Porto Cervo

25 sono i superyacht individuati in Gallura, tra Olbia, Porto Rotondo, Cala di Volpe e Porto Cervo tra il 2 e il 4 luglio 2024. Il loro valore si attesta sui 2,6 miliardi di dollari e la loro lunghezza media è di 76 metri. Il patrimonio personale di 20 dei proprietari ammonta a 68,4 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti sono la nazione più rappresentata, con 6 proprietari.

Sei di questi superyacht sono stati costruiti in Italia da Azimut-Benetti e Sanlorenzo. Nell’insieme, i superyacht italiani sono 10 su 25. A renderlo noto, Cipnes Gallura e UniOlbia, che raccolgono e divulgano questi dati per sottolineare l’importanza della nautica nella crescita economica e sociale della Sardegna. In particolare, il distretto di Olbia si è affermato come un polo di eccellenza nel Mediterraneo, con oltre 80 aziende attive nel settore della cantieristica nautica e della nautica in generale.

La crescita del turismo nautico di lusso

Sempre stando ai dati elaborati da Cipnes e UniOlbia, il 2023 è stato un anno spartiacque, che ha segnato un momento importantissimo per la Costa Smeralda e Olbia nel turismo nautico di lusso. Rispetto al 2018, l’aumento del numero totale di yacht è stato del 30,7%. Nel 2018, gli yacht totali registrati erano 1.782, con un picco di presenze ad agosto (58,06%). Questo numero è progressivamente aumentato, toccando l’apice nel 2023 con 2.330 yacht, di cui il 57,66% nel solo mese di agosto. Complessivamente, dal 2018 al 2023, si contano 6.682 yacht, con un totale di 357 giornate (a indicare una maggiore durata della permanenza) e ben 56.429 movimenti.

Questa crescita evidenzia il richiamo della Costa Smeralda e di Porto Rotondo come destinazioni di punta per il turismo nautico di lusso. A suggellare l’importanza del fenomeno, anche la recente firma a Olbia tra Atitech e Geasar per il centro di manutenzione per jet privati. Oltre alla posizione geografica dell’aeroporto, gli sviluppi nel settore della nautica e dei maxi-yacht a Olbia e in Gallura hanno avuto un ruolo fondamentale.

