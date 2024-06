Nasce a Olbia un polo di cura per jet privati

Atitech e Geasar hanno firmato a Olbia il contratto per il centro di manutenzione di jet privati. L’accordo, di durata decennale, prevede una nuova destinazione per gli hangar Avio1 e Avio2 dell’aeroporto. Qui saranno allestite fino a sei baie di manutenzione per il target business aviation. Il progetto partirà tra pochi mesi con le attività di manutenzione leggera. Una volta a regime, è previsto un investimento complessivo di 16 milioni di euro e l’assunzione di 350 dipendenti. La posizione dell’aeroporto e il progresso nel settore della nautica e dei maxi-yacht a Olbia e in Gallura hanno avuto un ruolo fondamentale. Queste hanno permesso lo sviluppo e il rafforzamento di competenze e professionalità di alto profilo che ora verranno applicate alla nuova attività.

Come spiegato dal presidente e amministratore delegato di Atitech, Gianni Lettieri: “Da parte nostra siamo certi di poter garantire il know-how giusto per offrire risposte rapide, concrete e performanti alle richieste di servizi manutentivi che provengono da questo particolare segmento di mercato. Ma non solo. Ci avvarremo del personale della ex Air Italy e faremo leva sulla formazione di nuove risorse, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni regionali e gli istituti superiori locali del settore tecnico e aeronautico”.

Sulla ricollocazione degli ex lavoratori di Air Italy e la formazione di nuove risorse sono intervenuti anche gli assessori Desirè Manca, Barbara Manca e Giuseppe Meloni: “In questo caso particolare, massima attenzione verrà riservata alla ricollocazione degli ex lavoratori Air Italy, alte professionalità che attendono di poter trovare un impiego nel settore di riferimento, ma anche a tutti i giovani che intendano investire nella formazione in un settore emergente come quello dell’industria aeronautica”

