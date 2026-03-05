Cambia la guida del Tag Gallura, Sanna (Agci) nuovo coordinatore

Tag Gallura: Filippo Sanna (Agci) prende il posto di Bruno Brandano (Cisl)

Il Tag, Tavolo delle associazioni galluresi ha rinnovato la propria guida: il nuovo coordinatore e Filippo Sanna. Nella riunione del 3 marzo, è arrivata l’elezione per acclamazione del direttore di Agci Gallura, su delega del presidente Michele Fiori, come nuovo coordinatore del Tavolo. Prende il posto di Bruno Brandano, segretario territoriale della Cisl Gallura.

Il saluto di Brandano

“L’incontro, partecipato e ricco di contributi, è stato aperto e guidato proprio da Brandano e ha affrontato due punti principali all’ordine del giorno: la situazione della sanità in Sardegna e in Gallura e l’elezione del nuovo coordinatore del Tag”.

“Ampio spazio è stato dedicato alla situazione del sistema sanitario territoriale. In particolare, è stata ribadita la richiesta avanzata dal Tavolo alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, attualmente anche assessore alla Sanità ad interim, di un incontro sul territorio per affrontare le principali emergenze: dalla nomina del Direttore Generale della ASL Gallura, alla carenza di medici e di personale sanitario, fino al ripristino dei livelli essenziali di assistenza (LEA). I partecipanti hanno evidenziato con preoccupazione il permanere di ritardi e una fase di stallo che non sta fornendo risposte tempestive alle esigenze della popolazione gallurese”.

“Nel corso della riunione si è discusso anche di altre questioni strategiche per il territorio, a partire dalle criticità legate alla viabilità e ai trasporti. In particolare è stata ribadita l’attenzione sul progetto della strada a quattro corsie Olbia–Arzachena–Palau–Santa Teresa e sulla necessità di definire una data certa per la conclusione dei lavori e la riapertura della strada di Monte Pino, chiusa dall’alluvione del 2013. Al termine del confronto si è proceduto al rinnovo del coordinamento del Tavolo. In base al principio di rotazione tra le associazioni aderenti, e dopo aver raccolto le disponibilità, la scelta è ricaduta all’unanimità su Filippo Sanna”.

L’intervento di Sanna

“Nel ringraziare per la fiducia ricevuta, il neo coordinatore – che aveva già ricoperto lo stesso incarico nel biennio 2017-2018 – ha sottolineato la responsabilità del ruolo, soprattutto alla luce dell’impegno e dei risultati conseguiti negli ultimi anni dal Tavolo, in particolare sui temi della sanità e delle infrastrutture. Sanna ha inoltre indicato alcune priorità per il prossimo periodo: rafforzare il dialogo con la Camera di Commercio del Nord Sardegna per una presenza più incisiva a sostegno delle imprese di Olbia e della Gallura; intensificare il confronto con il CIPNES e con il nuovo Consiglio provinciale Gallura–Nord Sardegna; e promuovere con l’amministrazione comunale di Olbia l’istituzione della Consulta del Lavoro e dell’Economia, prevista dallo statuto comunale ma non ancora attivata”.

“La riunione si è conclusa con l’impegno condiviso a proseguire il lavoro sui temi di maggiore interesse per il territorio. Il TAG entra così nel suo undicesimo anno di attività, confermando il proprio ruolo di spazio di confronto e proposta nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e dell’intera comunità del Nord-Est della Sardegna”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui