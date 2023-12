Antonio “Tango” Dessì raccoglie doni di Natale per i poveri di Olbia

Antonio “Tango” Dessì, il sindaco dei poveri, raccoglie montagne di doni per regalare un buon Natale alle famiglie in difficoltà di Olbia. Ci sono tante associazioni, locali e nazionali, che durate le feste fanno leva sulla beneficenza per raccogliere beni da donare ai bisognosi. Ma a Olbia c’è anche “Tango” che, da solo, è una macchina instancabile. In tantissimi si rivolgono a lui se sono in difficoltà e in tanti tra i più fortunati si affidano a lui per la distribuzione di beni di conforto a chi ne ha bisogno.

Quando stanno arrivando i periodi di festa, Antonio Dessì si mette in moto. “Vado nelle aziende e chiedo, poi mi richiamano e mi danno tutto quello che serve – spiega -. Ho ricevuto grandi donazioni da aziende come Gamma Legnami, Cantina del Vermentino di Monti, Gente di mare, Optimax ed Elettrica Marras. Ma sono tanti gli imprenditori e le aziende che mi chiedono di mantenere l’anonimato”. Da giorni investe il suo tempo libero nella raccolta. “Ho già raccolto più di mille tra pandori e panettoni, trecento litri di vino in bottiglia, cinque pedane di pellet – rivela Tango -. Poi riprenderò per Capodanno, poi per la Befana, poi per Pasqua e via così”.

Antonio Dessì non sa neanche spiegare bene ciò che lo muova ad aiutare il prossimo. “Non lo so neanche io il perché – ammette -. Di sicuro mi aiuta anche per la malattia che ho e mi fa star bene poter aiutare gli altri”. Perché basta la buona volontà di una singola persona per aiutarne tante in difficoltà. A Olbia ci sono tante famiglie che hanno bisogno di aiuto e possono contare sul buon cuore di Tango, non a caso definito “il sindaco dei poveri”.

