La tartaruga alligatore Freezer.

L’hanno chiamata Freezer perchè stava immobile sul fondale del fiume con la bocca aperta come un’esca, hanno spiegato i ricercatori. È una tartaruga d’acqua dolce e fa parte della specie Macroclemmys Teminicki.

Viene conosciuta come tartaruga alligatore ed è una specie pericolosa ma anche protetta, perchè in via d’estinzione. Da alcuni giorni è ospitata all’Acquario di Cala Gonone, dopo essere stata per sette anni alle cure del Cres, il centro recupero del Sinis.

Per la tartaruga è stata creata nell’Acquario una struttura dedicata e l’intenzione dei biologi è quella che Freezer possa trovare qui la sua nuova casa.

