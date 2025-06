Ghali torna al Red Valley: è il 25esimo artista della decima edizione

Ghali torna al Red Valley Festival.

Anche per Ghali, come diversi artisti alla decima edizione del Red Valley, sarà un ritorno. Il rapper italiano è stato confermato come il venticinquesimo artista della manifestazione, in programma all’Olbia Arena dal 13 al 16 agosto 2025.

Ghali, eclettico rapper milanese e tra gli artisti più influenti della sua generazione, si esibirà durante la seconda serata del Festival, in programma il 14 agosto 2025 dalle 18:00 alle 5 del mattino. I biglietti giornalieri per il DAY2 (14 agosto) e gli abbonamenti Festival Full Pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley si possono già acquistare online sul sito ufficiale redvalleyfestival.com/tickets.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui