La rassegna teatrale a Porto Rotondo.

Prende il via a Porto Rotondo la rassegna teatrale estiva. Una stagione all’insegna dei classici in una rilettura contemporanea e il gusto della satira. Si terrà tra giugno e luglio, all’anfiteatro “Mario Ceroli”, sotto le insegne della Rassegna teatrale Estate 2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Olbia, in collaborazione con il Consorzio di Porto Rotondo e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

“La stagione teatrale Cedac è ormai una tradizione a Olbia, un successo sempre crescente – afferma l’assessora alla Cultura Sabrina Serra -. Anche quest’anno abbiamo deciso di portare in scena parte della rassegna nel nostro bellissimo teatro di Porto Rotondo. Vogliamo coinvolgere, oltre che i nostri affezionati abbonati, i tanti turisti che soggiornano nella nostra città e nel nostro borgo, per godere di queste bellissime serate di cultura estiva”.

Sotto i riflettori nomi di punta della scena italiana. Da Lucia Vasini con Alessandra Faiella e Rita Pelusio e la giornalista Livia Grossi per uno scoppiettante “ApPunti G” a Tullio Solenghi alla riscoperta dell'”Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto insieme con l’accademico e filologo Corrado Bologna, a Enzo Iacchetti che si racconta in “Intervista Confidenziale”, in una conversazione con Giorgio Centamore, tra ricordi, aneddoti e canzoni.

La stagione si apre giovedì 30 giugno alle 21.30 con le intricate vicende dei paladini di Francia narrate nell'”Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, nell’interpretazione di Tullio Solenghi e Corrado Bologna: sbarca in Gallura il progetto “Le donne, i cavallier, l’arme e gli amori – Il canto del Rinascimento italiano” del Teatro Pubblico Ligure con ideazione e regia di Sergio Maifredi. Il celebre poema cavalleresco, ideale continuazione dell'”Orlando Innamorato” di Matteo Maria Boiardo, riprende la tradizione del ciclo carolingio e del ciclo bretone, intrecciando epiche imprese e umane passioni, è il fulcro di “una singolare tenzone fra i versi recitati da un grande interprete e le osservazioni di uno studioso appassionato”.

Il capolavoro ariostesco rivive in “un vortice di storie che girano velocissime in una galoppata che porta sulla luna” tra amore e follia, guerra e incantesimi: Tullio Solenghi mette in risalto le diverse sfumature del testo, dall’ironia al dramma, mentre a Corrado Bologna è affidato il compito di portare alla luce radici e significati di

una delle opere fondamentali della letteratura italiana.

Voci di donne per un racconto sull’eros e sull’identità – giovedì 14 luglio alle 21.30 – con “ApPunti G”, scritto e interpretato da tre attrici dalla spiccata vis comica come Alessandra Faiella, Rita Pelusio e Lucia Vasini insieme con la giornalista del Corriere della Sera Livia Grossi, con la collaborazione ai testi di Francesca Sangalli, costumi di Pamela Aicardi, light design di Paolo Casati e sound design di Luca De Marinis, collaborazione ai costumi diMartino Midali – produzione Nidodiragno/CMC – Collettivo PuntoG.

Uno spettacolo ironico e dissacrante sulla sessualità – da un punto di vista squisitamente femminile – che mette a confronto artiste di generazioni differenti, “tra monologhi e pezzi “corali”, un’irresistibile ricetta afrodisiaca e una pagina di cronaca”, per una riflessione su un tema complesso e ricco di implicazioni, “dal

poetico mito della “prima volta” alle sperimentazioni erotiche over 60, ma anche la nuova frontiera dei sex robots e dei chirurghi plastici”.

Una fotografia della società, che parte dall’accettazione di sé e dal superamento degli stereotipi, senza dimenticare la realtà della prostituzione e delle nuove forme di schiavitù, per sorridere e pensare.

Finale con brio – venerdì 29 luglio alle 21.30 – con “Intervista Confidenziale”, scoppiettante spettacolo scritto e interpretato da Enzo Iacchetti, volto noto del grande e del piccolo schermo, che ripercorre i momenti cruciali della sua lunga e intensa carriera. Viaggio tra i ricordi e gli aneddoti, gli incontri indimenticabili e i momenti cruciali, dagli esordi alla radio alle serate al Derby Club di Milano, i primi successi e le apparizioni televisive, il Maurizio Costanzo Show e il fortunato sodalizio con Ezio Greggio in Striscia la notizia.

Riflettori puntati sul poliedrico attore, cantante, comico e conduttore televisivo, che si racconta con la consueta (auto)ironia nell’intervista condotta dall’amico e collega, nonché suo storico collaboratore Giorgio Centamore, in una conversazione informale tra riflessioni sul mondo dello show business e considerazioni sulla vita e sulle derive della società contemporanea. Un dialogo divertente e a tratti sorprendente, punteggiato da canzoni, in cui senza prendersi troppo sul serio i due artisti affrontano questioni d’attualità e temi universali: Enzo Iacchetti parla di sé, delle sue origini e della sua storia, delle sue passioni e delle sue aspirazioni, rivela qualche segreto del mestiere e interagisce con il pubblico, con garbo e sense of humour.