Assemblea Generale del Comitato “Teggia e Sambene Sa Istrana” a Olbia

Prende forma a Olbia il comitato di quartiere di recente formazione che si occupa delle zone Teggia e Sambene Sa Istrana. “Si comunica che, a seguito della prima riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 7 ottobre 2024 – si legge in una nota -, il Consiglio ha stabilito di indire l’Assemblea Generale del Comitato di Quartiere per il 23 novembre 2024 h: 15:00 presso il B&B Pubulos sito in Olbia, (SS), alla Via Tanca Uppalza n. 12″.

“Sono invitati a partecipare tutti i residenti, domiciliati o assimilati e comunque ogni cittadino interessato. Ad aprire i lavori dell’Assemblea del 23 novembre 2024, h 15:00 sarà il Presidente del Comitato, Laura Meloni, unitamente al Consiglio Direttivo. Sarà un’occasione per discutere approfonditamente sullo stato dei quartieri e stabilire un programma comune per lo sviluppo e il benessere della nostra bella zona”.

