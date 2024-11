Orrore a Olbia: una testa di cane mozzata in località Cabu Abbas

Una testa di cane ritrovata a Olbia

Orrore a Olbia, in località Cabu Abbas: una volontaria della Lida ha trovato la testa di un cane decapitato.

“Un macabro ritrovamento, un atto di estrema ed inaccettabile barbarie che mette in luce la pericolosità sociale di coloro che possono commettere atti così disumani”. Così commentando dall’associazione che si occupa degli animali a Olbia.

“Chi è capace di infliggere sofferenze agli animali rappresenta un pericolo anche per i suoi simili – commentano dalla Lida di Olbia -. La nostra Associazione presenterà denuncia contro ignoti. Invitiamo chiunque fosse a conoscenza di qualcosa di prendere contatto con noi, vogliamo giustizia per questa povera anima. Il corpicino non si trova, domani torneremo sul posto insieme alla volontaria per battere tutta la zona con la speranza di potergli dare almeno una degna sepoltura”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui