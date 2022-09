A Tempio spunta il necrologio per la Regina Elisabetta, firmato dagli “amici di Nuchis”

“Gli amici di Nuchis” piangono la morte della regina Elisabetta II con un necrologio. “Ci piace salutare le personalità importanti”, spiegano. Sui muri di Tempio stanno comparendo manifesti funerari per sdire addio alla sovrana scomparsa ieri. “Gli amici di Nuchis profondamente commossi e addolorati – si legge -. si uniscono al dolore dell’amico Carlo, Camilla e dei familiari tutti, per la scomparsa della cara e indimenticabile Elisabetta, Regina d’Inghilterra”.

Non è la prima volta che dalla frazione di Tempio arrivano celebrazioni per lutti eccellenti, l’ultimo caso era stato proprio quello del marito di Elisabetta. Un anno fa era stata lei la destinataria delle condoglianze da parte degli “amici di Nuchis” in occasione della morte di Filippo, Duca di Edimburgo. “La prima volta che l’abbiamo fatto è stato per Michael Jackson – raccontano gli anonimi amici -, ma l’abbiamo fatto anche per Maradona. I nostri manifesti salutano persone importanti, di certo non li abbiamo fatti per Saddam o Bin Laden“.

Il caso di Nuchis, però non è isolato: pure a Orgosolo spunta il manifesto funebre per la Regina d’Inghilterra. I “Fedales orgolesi dell’associazione Madonna dell’Assunta, leva 1986″ hanno voluto salutare Elisabetta II. Un lungo manifesto in cui “si stringono con affetto” ai quattro figli e ai nipoti “per l’improvvisa dipartita della nostra cara e stimata fedale, Sua Maestà Regina Elisabetta II”.