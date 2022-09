Il Tempio calcio saluta la scomparsa dell’ex calciatore Giovanni Mialich

Il Tempio calcio ricorda la scomparsa di Giovanni Mialich, che si è spento a 88 anni. “Ex giocatore di serie A negli anni ’50 e ’60 e poi allenatore con una lunghissima carriera che lo portò anche a Tempio”, ricordano dalla società. Furono due le esperienze vicino al Limbara. “Nell’88/89 subentrò a Giovanni Sanna nella stagione che vide i galletti raggiungere il 13° posto nel girone A della serie C2″.

Qualche anno dopo il ritorno e un traguardo ancora più importante. “Tornò in città per sostituire Della Bianchina nella stagione 92/93 per poi venire riconfermato l’anno successivo quando raggiunse l’8° posto in C2″. I galletti non hanno dimenticato quei bei momenti passati insieme: “Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze del presidente Salvatore Sechi e di tutta la società”.