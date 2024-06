Allerta meteo per temporali in Gallura

L’ultima settimana di giugno in Gallura comincia con allerta meteo per temporali: codice giallo per rischio idrogeologico. IL cambio di stagione è un po’ travagliato. La primavera si è chiusa con un’ondata di calore con allerta meteo per le alte temperature. Si è poi alzato il vento e questo abbinamento ha fatto scattare l’allerta arancione per il rischio di incendi in Gallura.

Ora arriva la pioggia, non solo due gocce ma anche temporali. Tanto che la Protezione civile regionale “ha emesso a partire dalle ore 09:00 del 24.06.2024 e sino alle 20:59 del 24.06.2024 un avviso di allerta per: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura“. Il bollettino per lunedì parla di precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati sino a moderati. Possibili temporali forti isolati“.

Se la pioggia a inizio settimana potrà forse disturbare i piani di qualche vacanziero, c’è la speranza che arrivi sopra i bacini. La preoccupazione per la siccità di quest’anno è tanta e un po’ d’acqua.

