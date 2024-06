L’allerta per gli incendi in Gallura diventa arancione

Sabato con allerta arancione per il rischio incendi in Gallura, il vento ha fatto aumentare il pericolo soprattutto sulle zone costiere. La Protezione civile regionale segna quelle aree con “pericolosità alta” per la seconda giornata dell’etate 2024.

Ecco spiegato ciò che si intende col rischio arancione: potrebbero servire i Canadair. “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale“.

