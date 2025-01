Torna la truffa del telefono rotto, diversi casi in Gallura

La truffa torna di nuovo a Olbia e in Gallura.

“Papa il mio telefono è rotto, ora ho un nuovo numero”. È il messaggio che un 71enne di Olbia si è visto recapitare sul proprio telefono cellulare da parte di un numero sconosciuto. Fortunatamente, l’uomo ha pensato subito che c’era qualcosa di strano e non ha risposto all’SMS.

“Non so come sappiano che io sono un uomo e ho figli”, si è chiesto tuttavia l’olbiese. La truffa è, infatti, insidiosa perché i truffatori riescono in molti casi a raggirare le loro vittime proprio con questo sistema. Questo tipo di truffa era apparso per la prima volta nel 2023 e, purtroppo, è stata inviata a diverse persone, anche in Gallura.

I malintenzionati, in questo caso, giocano sull’emotività di un genitore preoccupato per il figlio che vuole mettersi in contatto con lui/lei per poi spillare soldi con una telefonata e, spesso, purtroppo alcune persone ci cascano. L’unico modo, quando si ricevono messaggi simili, è quello di bloccare il numero e cancellare il messaggio.

