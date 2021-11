Per il 37enne l’accusa è di tentato omicidio.

Si trova in stato di arresto con la pesante accusa di tentato omicidio il 37enne che a Olbia, al termine di una violenta lite ha accoltellato il compagno della madre.

Come riporta La Nuova Sardegna, l’uomo, intorno alla mezzanotte di domenica ha accoltellato il compagno della madre al fianco e ad un braccio. L’aggressione, che poteva avere conseguenze drammatiche, è avvenuta in via Ponchielli e il ferito ora si trova ricoverato all’ospedale di Olbia.

Il 37enne invece è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Bancali. Sull’episodio indaga la polizia di Olbia e al momento è ancora da chiarire il motivo che ha scatenato la lite.