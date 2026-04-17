Tentato omicidio a Olbia, arrestato un 25enne: cosa è successo

Arrestato un tunisino per tentato omicidio a Olbia.

Un 25enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia con l’accusa di tentato omicidio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania.

L’episodio risale alla notte del 25 marzo scorso all’interno di un night club situato nel centro abitato di Olbia, dove sarebbe scoppiata una lite tra alcuni clienti per motivi ritenuti futili. Nel corso del diverbio, il giovane avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente un altro avventore al volto, al torace e all’addome per poi allontanarsi rapidamente e far perdere le proprie tracce. La persona ferita, nonostante le lesioni riportate, era riuscita a raggiungere autonomamente il Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove era stata sottoposta alle cure necessarie. Dopo gli interventi sanitari era stata dimessa con una prognosi di 10 giorni di cure.

Le indagini avviate dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania hanno consentito di risalire in breve tempo all’identità del presunto responsabile. Gli elementi raccolti sono stati supportati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti. Individuato il giovane, i militari hanno proceduto all’arresto e al successivo trasferimento in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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