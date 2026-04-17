Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

L’arte del pane a Calangianus con Mirtò

Torna in Sardegna un evento straordinario dedicato all’eccellenza della panificazione! Se la lavorazione del pane è la tua passione, metti alla prova le tue abilità e sfida, insieme ad altri amatori e professionisti, i maestri della panificazione a livello nazionale e internazionale, in un’esperienza unica. Un evento che prosegue la tradizione delle manifestazioni di Mirtò legate ai borghi e alla cultura del pane, inaugurata con la prima biblioteca didattica dedicata alla cultura enogastronomica sarda a Nuchis.

Controllo gratuito dell’udito a Berchidda

Prenditi cura della tua salute uditiva! Il giorno 17 aprile 2026, a Berchidda, in Piazza del Popolo, sarà possibile effettuare un controllo dell’udito completamente gratuito. Un’occasione importante per prevenire e monitorare eventuali disturbi dell’udito, grazie alla presenza di personale specializzato pronto a offrirti una valutazione professionale in modo semplice e veloce.

Sinfonia di Bande: la musica che unisce l’isola a Calangianus

Sinfonia di Bande: la musica che unisce l’isola! ​Non è solo un concerto, è un incontro di storie, tradizioni e passione. Sabato 18 aprile, l’Expo di Calangianus si trasformerà nel palcoscenico di un evento monumentale con ben 9 bande musicali provenienti da tutta la regione!

Olbia, una serata di musica, emozioni e condivisione: SaCreation 2026

Dopo avervi svelato, passo dopo passo, i dettagli e i cori ospiti… è arrivato il momento di mostrarvi tutto. SaCreAction 2026 è pronto a prendere vita! Una serata di musica, emozioni e condivisione, dove le voci si incontrano e si intrecciano per raccontare qualcosa di unico. Sabato 18 aprile presso la chiesa Sacra Famiglia a Olbia.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui