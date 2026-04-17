Voli dirottati tra Olbia e Alghero per nebbia, disagi in Sardegna

I voli dirottati all’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia è stato lo scalo di arrivo alternativo per alcuni voli Ryanair diretti a Cagliari e ad Alghero nella mattinata, a seguito di condizioni di nebbia che hanno interessato gli aeroporti sardi e che hanno determinato la necessità di dirottamenti.

Due voli Ryanair in arrivo su Cagliari, provenienti da Karlsruhe-Baden e da Düsseldorf Niederrhein e previsti alle 8:05 e alle 8:25, sono stati dirottati rispettivamente su Olbia e su Alghero. Nella stessa fascia oraria, altri due aerei della compagnia low cost diretti ad Alghero, uno proveniente da Bologna con arrivo previsto alle 7:10 e l’altro da Barcellona previsto anch’esso alle 7:10, sono stati invece fatti atterrare a Olbia. La situazione ha comportato disagi per i passeggeri, che sono stati successivamente trasferiti verso Cagliari e verso la città catalana tramite autobus messi a disposizione dal vettore.

Per quanto riguarda le operazioni in partenza, non sono stati registrati problemi negli scali, mentre a Cagliari si sono verificati ritardi di circa due ore per alcuni voli Ryanair che avrebbero dovuto ripartire verso Karlsruhe e Düsseldorf. Nella stessa mattinata, alle 8:10 e alle 8:40, sono atterrati regolarmente un volo Aeroitalia proveniente da Roma Fiumicino e un volo Ryanair partito da Cracovia. Allo stesso tempo, sono stati segnalati ritardi nelle partenze da Alghero verso Bologna e Barcellona operate dalla compagnia low cost. Nel quadro delle informazioni aeronautiche diffuse tramite Notam, è emerso inoltre che il sistema Ils, strumento di atterraggio assistito in condizioni di scarsa visibilità, risulta non operativo nello scalo di Cagliari fino al 30 aprile, data indicata come stimata per il ripristino.

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