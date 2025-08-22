Tenta di scippare un turista napoletano a Porto Cervo, ma lo mette in fuga

Il tentato scippo di un orologio da 80.000 euro a Porto Cervo.

Un turista napoletano è riuscito a respingere un tentato scippo di un orologio costoso a Porto Cervo. E’ successo la scorsa settimana quando, il diportista con il suo Richard Mille da 80.000 euro ha subìto un’aggressione da parte di un soggetto con alcuni complici.

A bordo di un’auto noleggiata, avevano cercato di sorprendere il turista mentre guidava a Porto Cervo, tentando anche di speronare il veicolo prima di darsi alla fuga. Fortunatamente non ci sono riusciti, ma in zona si registrano altri furti messi a segno. Uno più recente è avvenuto ai danni di un altro turista, derubato fuori da un negozio del suo orologio. Gli episodi hanno sollevato preoccupazione tra residenti e turisti, che temono per la sicurezza nella località simbolo del turismo di lusso. Le autorità locali stanno valutando misure aggiuntive di vigilanza e sicurezza, mentre i cittadini chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate.

