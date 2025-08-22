Due colpi in pochi giorni, torna la paura a Porto Cervo. Rubati orologi da 80.000 euro

Allarme furti a Porto Cervo.

Ancora furti ai danni di turisti milionari nel cuore della Costa Smeralda. Ieri sera, nella passeggiata di Porto Cervo, un cliente del locale Pitrizza è stato vittima di un’aggressione. Un uomo gli ha strappato dal polso un orologio del valore di quasi 100.000 di euro. Il ladro, agendo da solo, si è dato alla fuga, nonostante la presenza di turisti e di quattro guardie della vigilanza del Consorzio in servizio nella zona. Il fatto è avvenuto davanti alla boutique Loro Piana, dove l’uomo si era recato per fare un po’ di shopping.

Il precedente.

Non si tratta di un episodio isolato. Solo la scorsa settimana, un turista napoletano è riuscito a respingere un tentativo di furto ai danni del suo orologio Richard Mille del valore di 80.000 euro. L’aggressore, insieme ad alcuni complici a bordo di un’auto noleggiata, aveva cercato di sorprendere l’uomo mentre guidava verso Porto Cervo, tentando anche di speronare il veicolo. La banda è stata messa alla fuga dal diportista.

Gli scippi a luglio.

Nel mese di luglio sono stati messi a segno altri scippi. Il primo denunciato è quello di una donna aggredita nel centro di Porto Cervo, derubata del suo orologio di lusso. La vittima aveva riportato lesioni dallo scippo. Pochi giorni dopo la banda, che aveva compiuto altri colpi, è stata presa, ma il fenomeno dei furti nella località esclusiva della Costa Smeralda non si sono fermati. Intanto ad Arzachena sono stati inaspriti i controlli.

