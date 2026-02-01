Ragatzu e Biancu restano all’Olbia: la nuova proprietà dice “no” alla cessione

La posizione ufficiale dell’Olbia Calcio dopo le richieste dei giocatori.

L’Olbia Calcio interviene ufficialmente per chiarire la posizione della società in merito alla situazione di Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, protagonisti di una fase delicata all’interno del club. I due calciatori hanno manifestato in modo formale la volontà di lasciare la squadra e di non proseguire la stagione sportiva con la maglia bianca, chiedendo alla società di valutare soluzioni alternative per il proprio futuro professionale.

La presa di posizione arriva in un periodo segnato da difficoltà organizzative e gestionali culminate con la cessione del cluba una nuova proprietà, che hanno inciso anche sulla normale programmazione delle attività settimanali. In questo contesto si inserisce la mancata partecipazione agli allenamenti da parte dei due giocatori, entrambi elementi centrali dal punto di vista tecnico, con Ragatzu che ricopre anche il ruolo di capitano.

La scelta della nuova proprietà.

La nuova proprietà dell’Olbia calcio ha tuttavia deciso di non accogliere la richiesta di cessione avanzata dai due tesserati. La società ha ritenuto prioritario il rispetto degli accordi contrattuali in essere e la tutela del progetto tecnico-sportivo avviato, ribadendo la volontà di mantenere l’attuale organico.

Alla luce di questa decisione, Ragatzu e Biancu restano regolarmente tesserati con l’Olbia Calcio. Il club ha inoltre comunicato che entrambi torneranno ad allenarsi con il gruppo squadra a partire dalla prossima settimana. L’assenza dai precedenti allenamenti, legata alla fase di transizione attraversata dalla società, incide però sulla loro disponibilità immediata.

Il focus sul prossimo impegno di campionato.

Lo sguardo dell’Olbia Calcio si sposta ora sul campo. Oggi, allo stadio Bruno Nespoli, la squadra affronterà la Nocerina, attualmente quarta forza del campionato. L’obiettivo dichiarato è tornare alla vittoria e dare continuità al lavoro intrapreso nelle ultime settimane.

Per la gara, Ragatzu e Biancu non saranno a disposizione dello staff tecnico proprio a causa della mancata preparazione nei giorni precedenti. La società punta comunque a ricompattare l’ambiente e a concentrarsi esclusivamente sul rendimento sportivo, in una fase decisiva della stagione.

