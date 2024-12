Oncologia, la sala d’attesa di Olbia dedicata a Tommy Rossi

L’inagurazione della sala d’attesa intitolata a Tommy Rossi.

Tommy Rossi è stata una figura molto importante per Olbia e la nuova sala d’attesa del reparto di Oncologia al Giovanni Paolo II è stata intitolata allo speaker scomparso. Oggi, martedì 17 dicembre, è avvenuta la cerimonia di inaugurazione di questo spazio, dedicato ad un uomo che si è impegnato molto per i malati di tumore.

La sala d’aspetto è stata acquistata con i suoi fondi e Tommy Rossi, infatti, aveva lanciato il progetto “Non mollare mai”, che mira a sensibilizzare la comunità e raccogliere fondi per il reparto di Oncologia, dove lo stesso Tommy era stato ricoverato per combattere una battaglia che purtroppo ha perso lo scorso luglio.

Tommy Rossi, milanese ma olbiese di adozione, ha lavorato per anni come speaker radiofonico ed era molto attivo nella comunità di Olbia. Grande appassionato di musica aveva promosso diversi eventi musicali per sostenere il suo impegno per il progetto contro il cancro. L’inaugurazione della nuova sala d’aspetto è stata accompagnata per questo dal coro Sos Astores, insieme a Mauro Mibelli e Nicole Ruzzittu.

All’evento erano presenti anche Natale Tedde, responsabile dell’unità operativa di Oncologia, Salvatore Ortu, ex direttore della stessa UO, il direttore sanitario dell’Asl Gallura Raffaele De Fazio, la coordinatrice infermieristica Antonella Delogu, e Ottavio e Velia Cervo dell’Archivio Cervo.

