Addio a Tommy Rossi, la Gallura perde la voce dello sport

La Gallura dice addio allo speaker Tommy Rossi

Lo speaker Tommy Rossi era la voce dello sport in Gallura, dal calcio al rally passando per le regate e le radio. La sua scomparsa lascia un vuoto in tutta l’Isola. La sua voce era un punto di riferimento, da Radio Internazionale a Radio Super Sound, è stato un pioniere delle emittenti private in Sardegna. Ma era un punto di riferimento per spettacoli, concerti e tantissime manifestazioni sportive. Diverse le discipline, unica la voce dello speaker: negli appuntamenti più importanti c’era sempre Tommy Rossi. Nato a Milano, ma ormai olbiese da decenni, era molto conosciuto e amato.

“Hai lottato fino alla fine, come un grande guerriero“. Così la moglie Fabiola Orecchioni descrive la scomparsa di Rossi. Il funerale si terrà lunedì 8 luglio alle 17.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Olbia. “Per onorare ciò che gli stava a cuore – comunica la famiglia -, non fiori ma piccole donazioni al reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Rif. capo infermiera Antonella Delogu”.

“Tommy hai lottato come un vero guerriero. Che la terra ti sia lieve”. Così lo saluta Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo.

“Ciao Tommy Rossi, oggi è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere – scrivono dall’Archivio Mario Cervo di Olbia -. Abbiamo avuto tante occasioni per collaborare ai nostri e ai tuoi progetti, che spesso diventavano di noi messi insieme e sempre abbiamo apprezzato la tua dedizione al lavoro e la serietà con la quale andavi incontro ad ogni evento. In questi ultimi anni abbiamo condiviso le notizie buone e meno buone che affrontavi con coraggio e che sono diventate il motto “nonmollaremai by Tommy & friends” e oggi abbiamo la conferma che questi friends sono veramente tanti. Siamo onorati di esserti stati amici e vicino anche in momenti di difficili. Ci mancherai molto. Un abbraccio alla famiglia.

“Oggi piangiamo la perdita di Tommy Rossi – ricordano dalla Lega navale di Olbia -. Persona straordinaria, marito e padre devoto, voce delle remate e degli eventi della Lega Navale, ma soprattutto un caro amico. La sua passione e la sua energia erano contagiose. La sua gentilezza una qualità rara. Tommy, mancherai a tutti noi. Riposa in pace. Ti vogliamo bene”.

“Ci ha lasciato un caro collega radiofonico, Tommy Rossi – scrive il deejay Sandro Murru -. Per me una delle migliori voci in Sardegna. Rip”.

