Incontri culturali in stile Ottocento, a Olbia “I Salotti della Grondaia”

Salotti della Grondaia: incontri culturali a Olbia

Una nuova iniziativa prende spazio a Olbia, incontri culturali in stile Ottocento, chiamati “I Salotti della Grondaia“.

L’organizzatrice

“In questo periodo di passaggio dalla stagione mite a quella fredda – scrive Dana Ricciu di Sardinia’s hugs -, in occasione del giorno più corto dell’anno e del solstizio d’inverno, ho pensato di riscaldare un po’ l’ambiente culturale olbiese con un appuntamento dedicato agli appassionati di temi quali filosofia, esoterismo, religioni, antiche civiltà e simbolismo. L’idea è far immergere i partecipanti nell’atmosfera dei raffinati salotti dell’Ottocento dove si discuteva di arte, letteratura e filosofia. Olbia ha sicuramente un sottobosco di persone che desiderano chiacchierare di temi di difficile interpretazione o poco dibattuti in un ambiente sereno, di ascolto e di confronto libero. Non chiacchere da bar, quindi, ma dialogo arricchente, che dà libero sfogo a teorie, interpretazioni e che, mese dopo mese, fa crescere nuove consapevolezze, nuove conoscenze, nuove scintille e nuovi contatti fra esseri umani”.

I Salotti della Grondaia

“A partire da questo dicembre 2024, la mia azienda, Sardinia’s hugs, che si occupa prevalentemente di strutturare viaggi in Sardegna dedicati a luoghi alternativi, organizza una serie di incontri culturali. Il nome di questi incontri è “I Salotti della Grondaia”, nome scelto ed ispirato a Gustavo Rol ed al suo concetto di “grondaia”, appunto; gli incontri, infatti, intendono essere un mezzo per convogliare e far defluire argomenti, idee, emozioni e persone verso un pozzo, un lago o un mare di conoscenza”.

“Ogni mese verrà trattato un tema diverso e sarà l’occasione per conversazioni stimolanti e approfondimenti tematici. Non vi sarà necessariamente un relatore, ma gli argomenti fluiranno da soli, grazie alla partecipazione di ogni persona presente. In alcuni appuntamenti, potrebbero esserci degli “ispiratori” o degli esperti sull’argomento e le location degli incontri possono variare di mese in mese, coinvolgendo anche in esperienze come passeggiate, meditazioni, gite e degustazioni”.

“Il tema del primo incontro sarà “La figura di Gustavo Rol, opere, testimonianze, la tremenda legge: chiaccherata aperta senza relatore” e avrà una durata di 2 ore circa. Data: domenica 22 dicembre 2024 alle ore 18. L’incontro è aperto a tutti gli appassionati dell’argomento o di argomenti ad esso correlati ed ha come limite la partecipazione massima di 11 persone totali, per garantire la possibilità ad ogni partecipante di avere parte attiva nel salotto. Il luogo dell’incontro sarà un locale pubblico ma verrà comunicato solo a chi si prenoterà per tempo (entro sabato mattina del 21 dicembre) al numero +39 346 5253 674 (Dana Ricciu). Non vi sono costi di partecipazione, a parte quelli di consumazione all’interno del locale di ristorazione scelto. Ogni incontro dedicherà un box raccolta fondi ad un’associazione olbiese sempre diversa ed un box di sostegno a Sardinia’s hugs per coprire eventuali spese di gestione degli incontri (gadgets, fotocopie, buffet e sorprese)”.

