Addio ad Antonio ”Tonino” Corbeddu.

La Gallura dice addio Antonio Corbeddu, una figura storica della Costa Smeralda. Noto come Tonino, era un ingegnere e imprenditore originario del Nuorese. Se ne è andato il 5 gennaio 2026 a 93 anni, lasciando in lutto due comunità. Il suo percorso professionale ha preso le mosse dalla Baronia per poi trovare piena affermazione durante l’epoca d’oro dell’Aga Khan in Costa Smeralda, agendo come una spinta decisiva per l’apertura del comparto turistico sardo ai mercati mondiali.

Ingegnere edile, ha contribuito alla crescita dell’esclusiva Costa Smeralda e poi è stato a capo del gruppo ITI Hotels, che vanta in ambito nazionale 10mila posti letto. Grazie alla sua professionalità ha contribuito a rendere la Sardegna un territorio di eccellenza in ambito turistico. Nella Sardegna orientale e in Costa Smeralda oggi ci sono quasi tremila posti letto del gruppo ITI Marina Hotels & Resorts. Con la scomparsa dell’ingegnere Corbeddu se ne va via un’altra figura importante per l’Isola e, in particolare, per la Gallura. I funerali del 93enne si sono tenuti oggi, 7 gennaio 2026, a Roma.

