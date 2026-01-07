Trovata una busta a Olbia, l’appello: ”Non sono soldi, più importante”

La busta misteriosa trovata a Olbia.

Non sono soldi, ma quello ritrovato qualche ora fa a Olbia è una busta che al suo interno custodisce un valore inestimabile. Più del denaro. Qualcuno l’ha trovata oggi nel centro commerciale Olbia Mare, in zona aeroporto, e ha scritto un appello sui social con la speranza di ritrovare il proprietario della misteriosa lettera.

Sul gruppo “OGGETTI SMARRITI E TROVATI OLBIA”, una persona ha pubblicato un post che promette di restituire la busta solo a chi sa cosa ha perso. Il contenuto deve essere di grande valore. Forse più prezioso del denaro.

Forse una promessa. ”Questa busta è stata ritrovata al centro commerciale Olbiamare, qualche giorno fa – ha scritto A.P sui social -. All’interno non ci sono contanti, ma il valore è abbastanza importante. C’è una dedica, e una firma. Restituiamo solo a chi sa cosa ha perso”. Non è dunque un portafoglio gonfio di banconote quello ritrovato qualche giorno fa, ma una busta che custodisce un valore molto più difficile da quantificare. Ora è caccia al proprietario, anche se pare che qualcuno si sia fatto avanti nelle ore successive alla pubblicazione.

