Trovato un crocifisso d’oro perso al Red Valley, si cerca il proprietario

L’avviso per cercare il proprietario del crocifisso perso al Red Valley di Olbia.

Nell’area del Red Valley 2025, a Olbia, è stato trovato un crocifisso in oro. Il rinvenimento del ciondolo ha dato il via a una attività di polizia giudiziaria da parte dei carabinieri, che hanno attivato le procedure previste dall’articolo 928 del Codice Civile, disponendo la pubblicazione dell’avviso e della foto nell’Albo Pretorio del Comune per poter rintracciare il proprietario.

Nell’avviso si legge che ”in caso di reclamo della proprietà, si prega di contattare la Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Olbia Centro, sita in Olbia in via Gabriele D’Annunzio 78 ai seguenti recapiti: Telefono: 0789/21221 ePec: tss26039@pec.carabinieri.it”.

Diversi furti sono avvenuti durante la manifestazione del 2025, come è successo nelle edizioni precedenti. Alcuni oggetti sono stati poi ritrovati, mentre altri, purtroppo, no. Questo ha portato delle indagini per i furti durante la kermesse. Il ritrovamento di questa collana fa finire la brutta storia con un lieto fine per il proprietario che l’ha persa.

