Il nuovo progetto.

Parte il nuovo progetto per la Ztl di Olbia che cambierà la città sia per residenti e turisti in vista dell’estate.

Tra tre giorni la Ztl scatterà in un tratto di via Norvegia e in via Garibaldi dalle ore 17 fino alle 2 di notte. Divieto anche in via Peruzzi, dove però l’entrata in vigore al posto delle 17 è posticipata alle ore 20. Confermate, e in vigore da subito, anche le “vecchie” Ztl di via delle Terme, piazza Brigata Sassari e via Acquedotto, oltre a Corso Umberto.

La decisione è stata presa dopo le molte richieste dei cittadini ha specificato il sindaco Nizzi che ha anche annunciato i dettagli del progetto delle piste ciclabili a Olbia con la partenza dei lavori del primo anello.

