Un tour in elicottero è la nuova prospettiva che piace tanto ai turisti

Il tour in elicottero è un servizio che sta raccogliendo un certo successo tra i turisti. Da alcuni è visto come una nuova frontiera, un modo del tutto diverso di vivere i luoghi, un cambio di prospettiva radicale. Vale dunque la pena parlare del tour in elicottero, delle emozioni che è in grado di dare e di come si svolge il servizio.

Cosa offre il tour in elicottero

Il tour in elicottero è esattamente ciò che sembra: un giro in elicottero che sorvola luoghi turistici e che permette di apprezzarli da grandi altezze. Ovviamente viene eseguito per mezzo di personale esperto e secondo tutte le misure di sicurezza.

Ma perché partecipare a un tour in elicottero? I motivi sono numerosi, alcuni scontati e altri meno.

Vista mozzafiato. Superare in volo zone di interesse turistico permette di ammirare panorami davvero incantevoli, sia quando la protagonista è la natura sia quando si sorvola un centro abitato di pregio o strutture monumentali.

Superare in volo zone di interesse turistico permette di ammirare panorami davvero incantevoli, sia quando la protagonista è la natura sia quando si sorvola un centro abitato di pregio o strutture monumentali. Approcciarsi ai luoghi da altri punti di vista. L’elicottero è molto versatile per quanto concerne le altezze. Dunque, permette di apprezzare più punti di vista. Fa sempre un certo effetto guardare i luoghi da una prospettiva diversa, che abbracci lo spazio in modo più completo, quasi totalizzante.

L’elicottero è molto versatile per quanto concerne le altezze. Dunque, permette di apprezzare più punti di vista. Fa sempre un certo effetto guardare i luoghi da una prospettiva diversa, che abbracci lo spazio in modo più completo, quasi totalizzante. L’emozione di volare. Infine, c’è l’emozione di volare in elicottero, che è diversa dalle sensazioni che si provano in aereo. Quando si viaggia, le quote sono più elevate e per la maggior parte del tempo non si riesce ad apprezzare quello che “c’è sotto”: è tutto coperto dalle nuvole. Il giro in elicottero invece restituisce a chi vi partecipa sensazioni più intense e più genuine.

Come si svolge un tour in elicottero

Il tour in elicottero è un’attività più semplice di quanto si possa pensare, almeno dal punto di vista del turista. Tuttavia, per avere una comprensione totale di come si svolge il tour, è bene prendere in considerazione alcuni elementi.

Durata . In genere, il tour dura da un minimo di venti minuti a un massimo di un’ora. Può sembrare poco ma invece è più che sufficiente, vista l’intensità delle emozioni che si provano.

. In genere, il tour dura da un minimo di venti minuti a un massimo di un’ora. Può sembrare poco ma invece è più che sufficiente, vista l’intensità delle emozioni che si provano. Numero di partecipanti. In realtà, il numero di partecipanti cambia in base ai mezzi a disposizione dall’agenzia. Nella stragrande maggioranza dei casi, sono ammessi due o tre turisti. Si può tuttavia arrivare fino a sei, se l’elicottero è molto grande.

In realtà, il numero di partecipanti cambia in base ai mezzi a disposizione dall’agenzia. Nella stragrande maggioranza dei casi, sono ammessi due o tre turisti. Si può tuttavia arrivare fino a sei, se l’elicottero è molto grande. Preparazione . C’è chi considera il tour in elicottero come un’esperienza estrema, come il rafting, ma si sbaglia. In realtà è tutto ben gestito dagli operatori: il turista non deve fare altro che seguire le indicazioni, accogliere gli strumenti di protezione e guardare il panorama.

. C’è chi considera il tour in elicottero come un’esperienza estrema, come il rafting, ma si sbaglia. In realtà è tutto ben gestito dagli operatori: il turista non deve fare altro che seguire le indicazioni, accogliere gli strumenti di protezione e guardare il panorama. Condizioni meteorologiche. Non è una questione di sicurezza ma di visibilità. Di base, gli elicotteri possono volare in tutte le condizioni e gli operatori sono abbastanza preparati da considerare “routine” anche la peggiore bufera. Tuttavia, si tende a preferire il bel tempo per ottenere il massimo dal panorama, per godere di una visibilità eccellente.

A chi affidarsi

Non sono molte le agenzie che concedono tour in elicottero di carattere turistico. Ciononostante, scegliere quella più adatta alle proprie esigenze può essere difficile. Ecco qualche criterio da utilizzare in fase di valutazione.

Offerta. Più che un’agenzia in grado di offrire “molti luoghi”, dovreste cercare un’agenzia che offre esattamente ciò che cercate in termini di panorami e di emozioni.

Più che un’agenzia in grado di offrire “molti luoghi”, dovreste cercare un’agenzia che offre esattamente ciò che cercate in termini di panorami e di emozioni. Personalizzazione . E’ sempre bene che il tour sia, pur se in minima parte, personalizzabile. Ovvero, che lasci margine di scelta ai clienti circa la durata, il giorno e perchè no, anche l’itinerario.

. E’ sempre bene che il tour sia, pur se in minima parte, personalizzabile. Ovvero, che lasci margine di scelta ai clienti circa la durata, il giorno e perchè no, anche l’itinerario. Costi. Il prezzo va sempre preso in considerazione. Tuttavia, piuttosto che puntare al servizio più conveniente, dovreste puntare a quello che offre le migliori emozioni al prezzo più congruo.

C’è un’agenzia in particolare che risponde a questi requisiti: HeliTour Naples. I tour con HeliTour Naples sorvolano alcuni dei posti più belli d’Italia come Procida, Miseno, Baia, il Golfo di Napoli, Capri, Sorrento. Regala esperienze indimenticabili e offre un servizio professionalmente impeccabile.

I tour sono anche abbastanza lunghi, infatti durano da un minimo di venti minuti fino all’ora piena. L’agenzia garantisce anche alcuni servizi collaterali, come la possibilità di offrire il tour in regalo ad altri e la possibilità di decidere più o meno liberamente luoghi e durata.