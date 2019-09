Il tour del rapper Salmo.

Dopo aver letteralmente conquistato i più importanti palazzetti italiani, con oltre 200 mila presenze e aver girato in pochi mesi l’Italia con uno dei suoi tour più lunghi, il rapper olbiese, Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, sembra non aver proprio voglia di fermarsi.

Forte del successo del suo “Playlist tour 2019” il rapper è già pronto a fare le valigie e partire per un lungo viaggio che lo vedrà esibirsi in quasi tutta Europa (Francia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Germania e Svizzera) e in America (California, Nevada, New York e Florida). Il world tour di Salmo, che inizierà con molta probabilità nel gennaio 2020, prenderà il nome del fortunato disco “Playlist”, uscito nel novembre 2018.

Tra i singoli più famosi di questo disco abbiamo “90MIN” e “Lunedì”, il cui videoclip vede la partecipazione dell’attore Alessandro Borghi. Intanto, per il cantante sardo il 2019 non finisce qui. Infatti, lo vedremo collaborare con i rapper Gemitaiz e Madman nella traccia “Esagono” del loro disco congiunto “Scatola Nera”.

Nelle scorse settimane, la FIMI ha certificato il successo di Salmo classificando i suoi dischi all’interno della top ten dopo mesi dalla loro uscita. Un esempio: ancora oggi troviamo “Machete mixtape 4” alla prima posizione e “Playlist” alla quinta.

