La situazione dei parcheggi a pagamento a Olbia.

Le immagini dei parcheggi a pagamento semi vuoti a Olbia sono da giorni al centro del dibattito cittadino. Quella decisa dall’amministrazione comunale è stata, infatti, una rivoluzione in molti sensi, forse pari alla Ztl del centro.

Per prima cosa perchè cambia le abitudini di molti automobilisti. Poi, perchè incentiva a posteggiare più distante e passeggiare. “Dobbiamo far capire che camminare non fa male – spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Serve agli adulti e serve ai bambini. Mica è un problema fare 200 metri a piedi”.

Il bilancio di questi primi quindici giorni di sosta a pagamento va visto, quindi, sotto un altro punto di vista, argomenta Nizzi. “Se abbiamo i parcheggi non tutti occupati vuol dire che abbiamo colpito nel segno, perchè oggi uno che vuole venire in centro storico sa che trova finalmente un posto auto”, dice il primo cittadino.

Ma servirà del tempo per far cambiare le abitudini. “Se al momento i parcheggi non vengono utilizzati è perchè la gente si deve abituare alla novità. Occorre tempo. Ma non si può lasciare passare il messaggio che abbiamo sbagliato tutto, perchè non è così”, conclude.

