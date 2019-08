La donna è morta dopo il bagno in mare.

Aveva deciso di farsi un bagno per rinfrescarsi, ma appena uscita dall’acqua è stata colta da un malore ed è morta. L’ennesima tragedia estiva è successa, questo pomeriggio, sulla spiaggia di Feraxi, vicino a Muravera.

La vittima è una turista di 61 anni della provincia di Macerata, in vacanza in Sardegna. Appena uscita dall’acqua, dopo il bagno, è stata colta da un forte mal di testa ed è svenuta. I soccorsi sono stati inutili. La turista non ce l’ha fatta.

