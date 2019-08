Si correrà a Calangianus il 31 agosto.

Il comitato dei festeggiamenti dell’Agliola ha organizzato con la collaborazione tecnica dell’ASD Atletica Luras e il patrocinio del Comune di Luras e della FIDAL una manifestazione di corsa su strada che si svolgerà a Calangianus il 31 agosto 2019 nell’ambito dei festeggiamenti. All’evento sportivo potranno partecipare tutti gli atleti delle categorie Esordienti A-B-C, Allievi, Senior, Promesse, Juniores, SF, FM tesserati con la FIDAL o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI oppure tesserati Runcard, purchè muniti di certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica.

Il programma prevede alle ore 16.30 il ritrovo di giurie e atleti per ritiro pettorali presso la chiesa Madonna Delle Grazie di Calangianus, dove sarà allestita la segreteria. Alle ore 18.00 è prevista la partenza della gara riservata al settore giovanile con gli esordienti C e B maschile e femminile che percorreranno circa 300 metri , seguiti dagli Esordienti A maschile e femminile, che percorreranno circa 600 metri. La gara per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior partirà immediatamente a seguire.

Il percorso della gara sarà di 9 km, la metà dei quali in salita.

(Visited 60 times, 60 visits today)