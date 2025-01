Il maltempo ferma ancora il traghetto per la Corsica

Nuovo stop al traghetto per la Corsica.

Il collegamento tra Sardegna e Corsica servito dal traghetto della Moby Zaza aveva ripreso mercoledì scorso, ma è stato di nuovo sospeso per il maltempo. Oggi e domani non sono, infatti, previste causando nuovi disagi per numerosi viaggiatori pendolari.

LEGGI ANCHE: Allerta maltempo a Olbia, il sindaco Nizzi ha attivato il Coc

Una situazione che sta diventando perenne con un traghetto che dal tardo autunno ha eseguito pochissime tratte a causa dei continui stop e nessuna soluzione alternativa per risolvere queste problematiche. Per di più il servizio che collega Santa Teresa con Bonifacio è sospeso per il famigerato guasto della Moby Giraglia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui