Dopo l’ennesimo stop, riparte il traghetto per la Corsica

Il traghetto per la Corsica era stato sospeso per condizioni meteo.

Dopo lo stop dal 7 gennaio il traghetto per la Corsica è pronto a ripartire. Ripartirà domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 6:30 dal porto di Golfo Aranci la Moby Zaza, che collega la Sardegna allo scalo francese di Porto Vecchio.

LEGGI ANCHE: Ancora fermo il traghetto che collega la Corsica con Golfo Aranci

Dopo l’arrivo a Porto Vecchio, è previsto il ritorno in serata alle 18, con destinazione il porto di Olbia. Le condizioni meteo avevano costretto le autorità a fermare la nave, lasciando tantissimi passeggeri bloccati in entrambe le regioni.

La decisione è arrivata dalle autorità corse che avevano sospeso per ragioni di sicurezza il traghetto perché il forte vento avrebbe reso la manovra di attracco poco sicura per la Moby Zaza. La colpa non è additabile alla compagnia, ma dalla conformazione delle banchine di Porto Vecchio. Quello che è vero è che mancano soluzioni da entrambi i fronti per garantire la continuità territoriale tra le due isole. La notizia non rappresenta dunque un lieto fine per tantissimi viaggiatori pendolari poiché la situazione dei collegamenti delle due regioni resta ancora appesa un filo, tra guasti tecnici e condizioni meteo che rendono la continuità territoriale incerta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui