Costa Smeralda regina delle hit estive, l’”omaggio” di Fibra da 8 milioni di stream

“Che Gusto c’è” di Fabri Fibra e Tredici Pietro è un tormentone.

Tra i tormentoni che stanno accompagnando l’estate 2025, la Sardegna – e in particolare la Costa Smeralda – è protagonista indiscussa, all’interno dei testi delle nuove canzoni italiane. Porto Cervo, la Costa e le sue atmosfere da jet set compaiono tra i versi, le immagini e i riferimenti culturali di alcuni tra i brani di maggior successo della stagione.

A diventare una hit dell’estate è “Che gusto c’è” di Fabri Fibra e Tredici Pietro, che ha raggiunto la sesta posizione su Fimi e quasi 8 milioni di streaming su Spotify. Uscito a giugno, il brano, prodotto da Sine, ha un ritornello orecchiabile e tra le barre spicca la citazione diretta “Porto Cervo fino a Saint-Tropez”, a Crazy Pizza di Briatore e a Silvio Berlusconi.

La Gallura è diventata protagonista assoluta nel nuovo singolo de “Il Pagante” con il nome “Costa Smeralda”. Il brano fa parte del nuovo disco “Fomo” e il video è girato in Costa Smeralda. L’estetica volutamente esagerata, tra lusso, champagne e beach club, si intreccia con una citazione diretta al mito della Costa Smeralda come simbolo di evasione e status. Il ritornello martellante e l’immaginario glamour lo hanno reso un punto fisso nelle playlist da spiaggia e nei locali di tutta Italia. Tuttavia, il brano non ha raggiunto il successo immediato.

Un’altra menzione della Sardegna è contenuta in “Rimango Free” di Guè, Tony Effe, Rasty Kilo, con il verso “cambio rotta da Sardegna a Corsica”. Nel 2025 la Sardegna, in particolare la Gallura, si è confermata protagonista delle vacanze, ma è diventata un vero e proprio “personaggio” narrativo nelle canzoni italiane di questa estate.

